Westonha terminato l'amichevole contro il Cesena con una vistosa fasciatura al ginocchio. Per il centrocampista statunitense, tra i più brillanti oggi, non dovrebbe trattarsi di qualcosa di grave, presumibilmente una contusione. Contusione avvenuta proprio nel momento del gol del 2 a 0, siglato da McKennie che, invece di esultare, ha passato del tempo steso sul terreno di gioco, visibilmente dolorante per la botta subìta.