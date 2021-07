L'ultima gara risale al 23 maggio scorso. La partita più importante dello scorso finale di stagione, quella che ha dato la qualificazione alla Champions League 2021/22, conquistata vincendo a Bologna per 4-1 e anche grazie al pareggio del Napoli contro il Verona. Un poker secco firmato da Chiesa, Rabiot e dalla doppietta di Morata: nessuno dei quattro oggi sarà in campo, così come non ci saranno la maggior parte dei Nazionali presenti ad Euro2020 e Copa America. Sarà out anche Paulo Dybala per via dell'infortunio alla coscia (affaticamento muscolare).



Due mesi dopo la Juve torna in campo per la prima amichevole, la prima partita della Juve 2.0 di Max Allegri, subentrato a Pirlo con l'obiettivo di riportare la Juve in vetta alla Serie A. Alle 18 contro il Cesena il via sul campo alla nuova stagione, in diretta qui su ilBianconero.com.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



JUVE - Perin; De Sciglio, Dragusin, Rugani, De Winter; McKennie, Ranocchia, Miretti; Soulé, Pjaca, Felix Correia. ​

A disposizione: Pinsoglio, Isreal, Demiral, Aké, Peeters, Rafia, Brighenti, Marques, Hajdari, Mulé, Leone, Stramaccioni, Clemenza, Compagnon.



CESENA - Nardi; Adamoli, Candela, Ilari, Gonnelli, Ciofi, Zecca, Nannelli, Caturano, Ardizzone, Shpendi.​​

A disposizione:​ Benedettini, Lepri, Bolognesi, Guerra, Bernardi E., Berti, Boriani, Zanni, Bernardi M., Fabbri, Francescon, Ricci.



LA DIRETTA



67' - TRIS JUVE! Un vivace Matias Soulé segna con un tiro da fuori deviato da Lepri, rete meritata per il 18enne argentino che segna davanti agli occhi del suo idolo Dybala!



59' - In campo pure Rafia e Brighenti, fuori Miretti e Correia



46' - Inizia il secondo tempo con la tipica girandola di sostituzioni: fuori Perin, McKennie e De Winter; dentro Pinsoglio, Peeters e Demiral. Dragusin allargato a destra, in campo i due difensori (Demiral e Rugani) che si stanno giocando la riconferma nella Juve. Il Cesena cambia mezza squadra.



45' - Dopo una prolungata fase di possesso Juve, l'arbitro decreta la fine del primo tempo 36' - ACCORCIA IL CESENA, con Cristian Shpendi che sradica il pallone dai piedi di Miretti e trova un'ottima risposta di Perin, ma su un successivo cross si ritrova il pallone a due passi, e sul suo tocco ravvicinato Perin non può nulla



34' - RADDOPPIO JUVE! Dopo una fase di attacchi e contrattacchi senza pericoli reali da nessuna delle due parti, Weston McKennie tira fuori la bacchetta magica e dopo una serie di finte e controfinte lascia partire un rasoterra mancino che s'infila all'angolini, imprendibile per Nardi



16' - Un ispirato Correia serve di prima Pjaca, che è solissimo ma buca per centimetri la correzione vincente da pochi passi



14' - Una punizione dalla trequarti e un corner per il Cesena, Rugani e Perin sventano ogni rischio



10' - Nulla di fatto sulla punizione del Cesena, palla altissima



9' - Graziato De Winter: il Cesena parte in campo aperto, il terzino belga appoggia da dietro la mano su Zecca lanciato al limite dell'area juventina; giocatore cesenate a terra, calcio di punizione, ma niente cartellino con l'arbitro Ricci che vuole tenere il clima... amichevole



6' - Che Juve alla Continassa! McKennie recupera e verticalizza, Correia solo in area, il suo interno destro è ben respinto in tuffo da Nardi



5' - VANTAGGIO JUVE! Ragnatela di uno-due della Juve che arriva in area: da sinistra a destra, Correia per McKennie per De Winter, missile del belga che s'insacca sotto l'incrocio!



3' - Matias Soulé riceve un cambio gioco di Felix Correia e prova il mancino a giro: palla a lato



1' - Inizia il match! Juventus con la seconda maglia, quella scura