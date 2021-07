Azione personale diche dalla linea di fondo mette in mezzo, stop e dribbling in area diche, in caduta, colpisce e segna il temporaneo 2 a 0 della Juventus contro il. Subito dopo il gol, il simpatico siparietto tra il centrocampista statunitense e il tecnico Massimilianoche, da bordocampo, gli ha gridato: "Quest'anno 10 gol in campionato!".