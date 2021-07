Con l'amichevole di oggi contro il, è cominciato l'bis alla. Una buona sgambata, per entrare in ritmo partita e provare i meccanismi. A fine partita, vinta 3 a 1 dalla Vecchia Signora, Massimiliano Allegri si è avvicinato alla tribuna per salutare i tifosi presenti. Da un gruppo di questi è partito un grido: "Bentornato mister"; la sua risposta, un pollicione alzato al cielo. Si riparte, quindi, con grande entusiasmo e fiducia nell'allenatore.