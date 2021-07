L'amichevole di oggi tra Juventus è Cesena servirà a Massimiliano Allegri per avere le idee più chiare su alcuni giocatori ancora in bilico sul mercato. Secondo quanto riporta La Repubblica, tra i calciatori che il nuovo allenatore bianconero vuole studiare da vicino ci sono. Sono due dei giocatori della rosa che vogliono convincere Allegri a puntare su di loro per la stagione appena iniziata.