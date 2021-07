Alejandro Marques è uno degli attaccanti più in vista della Juventus Under 23. Ed è uno dei tanti giovani che in queste fasi iniziali del ritiro juventino della Continassa sono a disposizione di Max Allegri per mettersi alla prova e cercare di impressionare l'allenatore. L'attaccante scuola Barcellona, entrato nel secondo tempo nella prima amichevole contro il Cesena, ha pubblicato questo post su Instagram: "Contento di andare avanti accumulando minutaggio con la prima squadra della Juve".

E poi c'è Felix Correia, che contro il Cesena invece ha giocato titolare ed è uno dei talenti più in vista dell'Under 23 di Zauli, autore di diverse giocate e gol fantastici nella scorsa stagione, ha pubblicato un più laconico "prima amichevole".