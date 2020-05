Inter e Juventus, aumenta la concorrenza per Thomas Meunier: oltre al Tottenham, stando al Daily Express anche Chelsea e Manchester United hanno messo gli occhi sul terzino belga, in scadenza con il PSG. Il terzino del PSG avrebbe già deciso di lasciare il suo attuale club in estate, senza rinnovare il contratto in scadenza tra poco più di un mese. La Juve è sempre stata interessata al calciatore, dai tempi del Burges e questa estate potrebbe essere quella giusta per vederlo finalmente a Torino. La concorrenza però non manca, in Italia e in Europa.