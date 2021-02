La Juventus segue da tempo Houssem Aouar, centrocampista del Lione. Il presidente Aulas non lo cederà per meno di 50 milioni di euro. Per questo motivo, dunque, ​i bianconeri stanno pensando di inserire nella trattativa uno tra De Sciglio (già in prestito al Lione) e Douglas Costa (ora al Bayern) per abbassare l'offerta cash. ​Pirlo vuole un centrocampista giovane e di qualità: il nome è quello di Aouar.