Sono certamente tanti, diversi e attribuibili a più elementi i motivi dell'attuale momento di crisi della, che la sconfitta di martedì sera contro ilha praticamente fatto esplodere in tutta la sua drammaticità (sportivamente parlando). Secondo Tuttosport, una delle questioni che la squadra bianconera deve affrontare quanto prima è quella che riguarda l'inserimento dei nuovi acquisti nello spogliatoio, a partire da Angele Leandro: come riflette il quotidiano, i due argentini, non a caso, sono stati gli unici a defilarsi al fischio finale del match contro il Benfica, evitando di presentarsi sotto la curva con il resto della squadra per ricevere i fischi dei tifosi.Il Fideo, peraltro, era già stato pizzicato in precedenza in un siparietto con Arek, protagonista di un labiale inequivocabile del tipo: "Perché ti ha sostituito?". Una domanda non isolata, ad essere onesti, che in tanti si sono posti anche a match in corso, ma che ha lasciato intendere una mancata condivisione da parte di Di Maria delle scelte di Massimilianoe dunque, secondo alcuni, anche una scarsa intesa generale con i compagni. Niente paura comunque: l'aspetto positivo, in un caso come questo, è che, la squadra che tanto hanno desiderato. Una volta che si saranno calati completamente nella parte, il loro effetto sul collettivo potrebbe essere clamorosamente brillante.