Come racconta il Corriere dello Sport, Dusansi è. Ma con la Serbia. Ora l'attaccante è chiamato a farlo pure con la maglia della Juve. Ne ha bisogno la squadra, ne ha bisogno anche o soprattutto lui. Perché prima della sosta un gol è arrivato, su rigore, a Friburgo, appena qualche giorno dopo averne sbagliato uno in campionato contro la Sampdoria. Mentre su azione il digiuno in bianconero va avanti ormai da quasi due mesi, l'ultima rete segnata è quella su assist di Federico Chiesa e ispirazione di Angel Di Maria nella gara d'andata dei playoff di Europa League contro il Nantes: poi un interminabile periodo fatto di prestazioni senza squilli.