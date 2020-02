Per tutti i tifosi che si recano abitualmente o sporadicamente allo stadio, sarà sicuramente capitato di vedere un pallone calciato alle stelle e finito nelle tribune. La tentazione di portarselo a casa è sicuramente forte per chi se lo ritrova tra le mani. Ma se da tentazione diventa atto, allora ci sono grosse controindicazioni per chi ci prova, soprattutto se sulla strada si imbattono gli steward dello stadio



IL FATTO - È quello che è capitato a sei tifosi della Juventus. Il Corriere di Torino riporta il fatto occorso in occasione della sfida di Champions all’Allianz Stadium contro l’Atletico Madrid il 26 novembre scorso, quando questi fan bianconeri hanno provato a portare un pallone fuori dallo stadio. I ragazzi si sono imbattuti negli steward, litigandoci, e ora sono indagati colti in flagrante dalle telecamere. C’è un articolo particolare che detta le norme per queste vicende, ovvero il 6 quater della legge 401 del 1989: “Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive”. La stessa misura era stata presa con un tifoso durante Juve-Genoa di qualche giorno prima. Denuncia e daspo per lui.