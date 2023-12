Non solo l'arbitro di campo Davide Massa, anche quello al Var, Michele Fabbri, è al centro delle polemiche dopo Genoa-Juventus. Se infatti Massa non vede dal campo il braccio di Bani e l'espulsione di Malinovskyi, Fabbri non lo richiama al monitor commettendo quindi un altro errore. Fabbri era già stato al Var con la Juve quest'anno in occasione della gara con il Sassuolo. Anche in quel caso fu protagonista di una decisione errata ai danni della Juve. Berardi infatti andava espulso per il fallo su Bremer.