La rincorsa di Paulo Dybala e Alvaro Morata è già iniziata. L'argentino ha ancora nel mirino il match di domenica prossima con la Roma, per lo spagnolo bisognerà aspettare almeno quella con l'Inter. In attacco si punterà tutto su Federico Chiesa, in attesa di capire se gli impegni con la Colombia potranno convincere Max Allegri a rimetterlo a destra mettendo le altre due maglie in palio tra Moise Kean, Dejan Kulusevski e Federico Bernardeschi.e, con il possibile ripescaggio dello stesso Bernardeschi in mediana se necessario. Chi giocherà quindi a centrocampo contro la Roma? La risposta solo a ridosso del match, ma è già possibile stilare un borsino di chi potrà sfidare i giallorossi.