Il piano A, ve lo raccontiamo da settimane, è chiaro: Aurelien Tchouameni, da mesi individuato dalla Juventus come l'uomo giusto, anche se costa tanto. Finché il Monaco non aprirà al prestito o abbasserà le pretese, però, difficilmente la trattativa potrà entrare nel vivo: vista la folta concorrenza che c'è, al club del Principato conviene aspettare e cedere il suo gioiello al miglior offerente, nemmeno la posizione di vantaggio col giocatore consolidata negli scorsi mesi è al momento un'arma decisiva in favore della Juve. Così il club si guarda attorno e pensa anche alla cessioni per arrivare all'altro grande colpo: Dusan Vlahovic. Per attivare tutti i piani B, prima, è necessario che la Juve sblocchi almeno (almeno) una cessione pesante: Aaron Ramsey in testa, poi Adrien Rabiot e, infine, anche Dejan Kulusevski è tra i sacrificabili.Piani B e opportunità sono lì per la Juve. C'è Axel Witsel per esempio, forse quello che piace più a Max Allegri ma anche il meno gradito al club che di over 30 non vorrebbe più sentir parlare. E si seguono con attenzione pure Denis Zakaria e Corentin Tolisso, in scadenza di contratto, così come tra i giocatori che possono arrivare in prestito non passano di moda Gonzalo Villar e Leandro Paredes, così come Donny Van de Beek. E poi c'è sempre da tenere in considerazione l'ipotesi di una chiamata anticipata a Nicolò Rovella. Ma tra le grandi occasioni ce n'è un'altra che si sta valutando alla Continassa: Boubacar Kamara: come anticipato da Calciomercato.com già a inizio settembre, il mediano del Marsiglia è da tempo tenuto sotto stretta osservazione. Il classe '99 è in scadenza di contratto senza alcun rinnovo in vista e sta guadagnando posizioni, anche per gennaio, visti anche gli ottimi rapporti con quel Pablo Longoria ora presidente marsigliese ed ex capo osservatore bianconero.