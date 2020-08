1









Il centrocampo, si sa, è il reparto nevralgico di ogni squadra. Ed è quello su cui la Juventus sta per ora mettendo più mano per il rinnovamento di cui ha bisogno. Già c'è un arrivo sicuro: quello - ormai ben noto - di Arthur dal Barcellona, a fronte della partenza di Miralem Pjanic. Ma non basta. Compatibilmente con le disponibilità economiche del club bianconero, riporta la Gazzetta dello Sport, ci sono altri due nomi caldissimi: Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, ossia i due centrocampisti italiani più ricercati sul mercato attuale.