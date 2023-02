L'emergenza maggiore Allegri ce l'ha a centrocampo, dove con l'addio di Mckennie, l'infortunio di Miretti, le condizioni di Pogba e Paredes, quest'ultimo però in campo con la squadra, le scelte sembrano essere obbligate per la prossima partita con la Fiorentina. Sicuramente titolari Locatelli e Fagioli con anche Rabiot che oggi non si è allenato con il resto del gruppo.