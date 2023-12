Imbattuta contro il Napoli per la nona volta in quindici giornate di campionato, con appena 3 gol incassati nelle ultime 10 partite, cioè dopo la sconfitta per 4-2 con il Sassuolo del 23 settembre, e in rete nelle ultime gare molto più spesso degli attaccanti. Gatti nell'ultima e contro il Monza, ma anche Gleison Bremer contro il Cagliari, il leader tecnico del reparto, ormai davvero vicino al rinnovo.- In trattativa con il dt Giuntoli da un po’ per prolungare di un anno il contratto che lo lega al club bianconero, dopo la vittoria con il Napoli ha incontrato a cena anche il ds Manna, sottolinea il Corriere dello Sport. Il nuovo accordo prevede un anno di contratto in più, cioè con scadenza fissata al 2028. L’obiettivo è chiudere al più presto, magari anche entro Natale, e di questo passo il brindisi non sembra poi così lontano.