La Juventus si trova a Nanchino, in Cina, per proseguire la preparazione in tour per l'est asiatico. Dopo Singapore, tocca quindi alla Cina. Ecco quindi, che spunta una foto direttamente dal ritiro dei bianconeri, anzi, direttamente dalla tavola. Dal profilo di Miralem Pjanic, un piccolo assaggio dall'interno della vita di spogliatoio. Una curiosità: Higuain che abbraccia De Ligt per farlo sentire nel gruppo sebbene ultimo arrivato. Sarà in partenza, ma fa bene gli onori di casa.