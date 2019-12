Cena di Natale per la Juventus che ieri sera si è ritrovata al Royal Park i Roveri per festeggiare. Come riporta La Gazzetta dello Sport Andrea Agnelli ha fatto gli onori di casa assieme a John Elkann. Cristiano Ronaldo era presente con un maglioncino nero a collo alto ed una giacca rosso bordeaux. Il tecnico Maurizio Sarri ha cenato accanto a Giorgio Chiellini.