Come racconta Calciomercato.com, De Winter ha mostrato grande professionalità. Il difensore ha continuato a dare il massimo anche in Serie C nonostante le tante chiamate con la Juve dei grandi di Max Allegri, che più di una volta lo ha elogiato in conferenza stampa. Niente male per uno che ha giocato contro il Chelsea campione d’Europa nel palcoscenico più importante del calcio europeo. L’impatto di questo ragazzo, per personalità e serietà, è da grande giocatore. Se poi un grande giocatore lo diventerà davvero solo il tempo potrà dirlo, ma i segnali ci sono tutti.