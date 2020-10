Una nuova avventura all'orizzonte, sempre all'estero. Dario Del Fabro è pronto a volare in Olanda: il difensore classe 1995 di proprietà bianconera partirà destinazione Eredivisie, perché ad attenderlo c'è l'Ado Den Haag. Come spiega Sky Sport, arriva con la formula del prestito, la stessa con cui lo scorso anno si è trasferito a in Scozia, al Kilmarnock, con cui ha collezionato 22 presenze e un gol in Premiership. Qualche presenza con la Juventus U23 in Serie C lo scorso anno, dopo essere arrivato in bianconero nel 2017. In mezzo anche le avvenuture a Novara e Cremonese.