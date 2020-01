Affare fatto. Il Parma ha ormai chiuso l’operazione con la Juve per quanto riguarda l’attaccante Eric Lanini, classe 1994 che sta per arrivare. Trattativa ai dettagli, con il giocatore che verrà girato in prestito in Serie B. Parma avanti anche per Gianluca Caprari, per cui va trovato l'accordo con la Samp, che lega ai suoi affari anche il nome di Marko Pjaca. Gervinho in uscita, c'è un’offerta dell’Al-Sadd, club del Qatar interessato all'ivoriano. Affari da chiudere con poco tempo al termine del mercato.