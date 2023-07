C'è Romelu Lukaku come possibile sostituto di Vlahovic in caso di partenza ma non c'è solo il belga. Nella lista della Juve per l'attacco ci sono anche i nomi di Morata (Atletico Madrid), Okafor (Salisburgo) e David (Lille). I primi due avrebbero anche un prezzo decisamente più basso rispetto all'ex Inter. Lo riferisce Tuttosport.