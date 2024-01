La Juve vince contro il Sassuolo e continua a dare battaglia all’Inter per la conquista dello scudetto. Ma oltre ai risultati di campo serviranno degli sforzi anche sul mercato, con la dirigenza della Continassa che continua a lavorare duramente su diverse piste. Una di queste è quella che porta all’ex centrocampista del Liverpool Jordan Henderson, che potrebbe fare ritorno in Europa. A fare il punto della situazione è stato anche il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà, che ne ha parlatò così:“È nata l’ipotesi Henderson per 18 mesi ma a condizione di poter uscire dal prestito il prossimo giugno, a quelle condizioni sarebbe stata una possibilità”.