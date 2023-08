Come racconta La Gazzetta dello Sport, ci sono novità importanti per il centrocampo della Juventus. Riguardano in particolare Paul: il francese potrebbe ottenere del tempo, cioè del minutaggio in campo, durante la partita contro il Bologna, la prima dei bianconeri in Serie A all'Allianz Stadium. C'è la possibilità che il giocatore francese venga schierato fin dall'inizio dopo la pausa dovuta agli impegni con le squadre nazionali.