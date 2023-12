Attualmente, il candidato principale a lasciare Torino a gennaio sembra essere Samuel. Questa prospettiva è in parte attribuibile alla sua limitata presenza in campo nella prima metà della stagione e in parte alla scadenza del suo contratto nel 2025, senza prospettive immediate di rinnovo. Il Tottenham, in particolare, si pone come uno dei maggiori estimatori, se non il principale, tra i club di Premier League che stanno osservando attentamente l'evoluzione del talentuoso esterno inglese. L'inclusione di Iling-Junior nella trattativa tra Torino e Londra potrebbe rappresentare una mossa strategica, semplificando la soluzione a un intricato enigma di mercato. Lo riporta Tuttosport.