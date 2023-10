La, in caso fosse confermata la squalifica per doping a Paul, potrebbe rescindere per giusta causa il suo contratto, ma questa mossa potrebbe riscontrare anche un problema importante non considerato finora. Il centrocampista francese è infatti arrivato a Torino sfruttando i vantaggi del decreto crescita e, di conseguenza, dovrebbe rimanere sotto contratto per almeno due anni fiscali per evitare di dover restituire svariati milioni risparmiati finora con l'Erario. Lo riporta calciomercato.com.