La Juve sta disputando un campionato al di sopra delle aspettative ed è evidente che ci sia un’aria completamente nuova alla Continassa. Lo si vede, scrive il Corriere dello Sport, nell’atteggiamento generale, come dei singoli. E McKennie, mai così sul pezzo come in questa stagione, ne è proprio un esempio. Lo si evince dalle parole dei protagonisti, tornati a pensare “di gruppo” e non singolarmente e intrigati dalla possibilità di compiere davvero la grande impresa.