La Juve cerca queste caratteristiche nei suoi obiettivi di mercato, sparsi un po' per tutta Europa. E può trovarli, ad esempio, in, il nuovo che avanza dell'Ucraina, in scena questa sera a San Siro contro l'Italia. Trequartista classe 2002 dello Shakhtar Donetsk, a oggi la gemma più grande del calcio ucraino, è pronto ad impressionare tutti i presenti e non solo. Ha vissuto la guerra in prima persona in questi mesi, visto che dopo l'invasione dell'esercito russo nel febbraio 2022 è stato costretto a vivere per un breve periodo in un rifugio antiaereo di Kiev, insieme alla moglie Lisa, incinta di una bambina. Ma poi è tornato a giocare e a farsi ammirare con la maglia dell'U21, con cui ha conquistato un posto ai Giochi Olimpici di Parigi del 2024.- Cresciuto nel Metalist Kharkiv, è entrato nel vivaio dello Shakhtar a 17 anni, sbarcando in prima squadra poco più che 18enne. Nel 2020 ha esordito in Champions League nella storica vittoria contro il Real Madrid al Bernabeu e da allora ha messo a segno 11 gol e 12 assist in 69 partite. Come racconta calciomercato.com,