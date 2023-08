Qualcuno si sarà stropicciato gli occhi, altri si saranno dati un pizzicotto, chi era in gruppo si sarà chiesto: “”. Facile immaginare che, tra il serio e il faceto, siano state queste le reazioni dei tifosi delladopo la prima mezz’ora dell’amichevole contro il. Spumeggiante, convincente, con tati spunti positivi: al di là del risultato, la squadra diha fatto il pieno di note liete, da impacchettare e portarsi dietro nell’aereo che riporterà i bianconeri a Torino nelle prossime ore.Una cosa, più di tutte, strappa un sorriso seppur in mezzo agli sbadigli dati dall’orario.Si è vista una Juventus che riesce a pressare alto quando l’avversaria ha il pallone tra i piedi, che riesce a strapparlo quel pallone e ribaltare l’azione. E poi, ognuno avrà la sua definizione, mai davvero codificata, di bel gioco; ma è difficile non usare questa etichetta per descrivere le azioni dei primi due gol.. La Juve fa bene nel pressing alto e nel manovrare il pallone con velocità negli ultimi metri, ma fatica tremendamente quando deve iniziare la costruzione del gioco dalla difesa. Da questo punto di vista, i passi in avanti non si sono visti, nonostante su questo si stia lavorando in allenamento.Male, ma non malissimo. È la seconda amichevole del precampionato, c’è tempo prima del fischio d’inizio della stagione e un mese alla fine del mercato che deve completare la rosa.