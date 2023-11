Come racconta Gazzetta, in Inghilterra i due hanno mosso i primi passi per Kalvin, mediano inglese del City che non è tra i preferiti di Guardiola, incassando il primo sì del giocatore a trasferirsi a Torino e anche la disponibilità del club a lasciarlo partire a gennaio. Operazione che si può fare in prestito secco e che vedrebbe la Juventus favorita perché non gioca in Premier (il City non vuole rinforzare una concorrente per il titolo) e neppure le coppe. Un trasferimento part time che sarebbe conveniente da un punto di vista economico ma a fondo perduto.