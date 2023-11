Nelle difficoltà date dalle assenze,. Anzi, più che affidabile: è stato una colonna portante della difesa bianconera in questa fase della stagione che ha sorriso, dal punto di vista dei risultati, alla squadra di MassimilianoViste le prestazioni, vista la necessità di rimodulare contratti e ingaggi, anche per Daniele Rugani si parla di rinnovo. Secondo quanto riporta calciomercato.com: “L'ingaggio attuale si aggira intorno ai 3 milioni di euro,I dialoghi però vanno avanti con ottimismo e fiducia, è importante specificare che Rugani non ha mai manifestato la volontà di lasciare la Juve e la sensazione è che alla fine si possa trovare un accordo”.Proseguiranno i colloqui, dunque, con l’intenzione di trovare una quadra. L’idea di Rugani è quella di restare a Torino, l’idea della Juventus è quella di averlo ancora in rosa, seppur a cifre di ingaggio minori.