In questi ultimi giorni di mercato il nome di Zaniolo è stato accostato nuovamente alla Juve, che ora è fresca di liquidità per via delle cessioni di Rovella e Zaniolo. Bisogna però prestare attenzione all'ingresso in scena dello Zenit, che stando a quanto riportato da Il Corriere della Sera, avrebbe offerto un contratto da 9 milioni a stagione all'ex calciatore della Roma.