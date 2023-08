La trattativa che porta Luca Pellegrini alla Lazio ha avuto una svolta nelle ultime ore. Come racconta Sky Sport infatti, c'è la base di intesa tra i biancocelesti e la Juve. Operazione in prestito biennale con obbligo di riscatto. E' in corso adesso un incontro a Roma tra l'agente del giocatore e la Lazio per definire l'accordo.