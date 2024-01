In Coppa Italia non ha convinto, ieri decisamente sì. Stiamo parlando di Samuelche ha segnato il gol che è valso il pareggio della Juventus all'Arechi di Salerno. Stando a quanto scrive la Gazzetta dello Sport la prestazione di ieri potrebbe essere il primo mattoncino verso la permanenza a Torino dell'esterno inglese. Infatti, le trattative con i club di Premier e con il Monza che lo vorrebbe in prestito sembrano non decollare. Quindi Iling va verso la permanenza a Torino, almeno per il momento.