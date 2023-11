La Juventus ha compiuto la sua mossa dichiarandosi disponibile ad accogliere Jadon Sancho in prestito, sia in maniera secca che con diritto di riscatto, basandosi su accordi sostenibili che possono essere definiti in seguito. L'offerta della Juventus include la possibilità di coprire circa un terzo dell'ingaggio rimanente di Sancho, lasciando il resto a un accordo tra il Manchester United e il giocatore stesso.

Jadon Sancho, attualmente alla ricerca di una squadra per ripartire e desideroso di un immediato ritorno in campo, è orientato verso un pronto riscatto. Ha ancora l'obiettivo di rientrare nelle rotazioni di Gareth Southgate per l'Europeo dell'anno successivo e, di conseguenza, è interessato a un'opzione che gli permetta di giocare regolarmente.