La sua mossa lal'ha fatta: apertura al prestito (senza obbligo di riscatto), con la possibilità di coprire fino a un terzo del suo maxi ingaggio (circa 20 milioni lordi). Jadon, insomma, è più di una suggestione per i bianconeri, che non avranno sicuramente vita facile nel provare a ingaggiarlo durante il mercato di gennaio ma che allo stesso tempo sanno di poter sfruttare condizioni particolarmente favorevoli. In una situazione normale, infatti, una proposta simile non sarebbe mai stata presa in considerazione dal, che invece in questo momento è ben consapevole di dover trovare una soluzione con il classe 2000, ormai fuori rosa da quasi tre mesi e in rottura totale con il tecnico Erik Ten Hag.Per i Red Devils, in sostanza, non ci sono alternative a un suo arrivederci a gennaio, anche a costo di acconsentire a un prestito secco partecipando persino al pagamento del suo lauto ingaggio. Il club inglese ha fretta, ed ecco perché Sancho potrebbe essere una grande occasione per la Juve, alla ricerca proprio di un giocatore con le sue caratteristiche. Non sarà semplice e ci vorrà tempo, ma non è nemmeno impossibile, come raccontano i colleghi di Calciomercato.com. Il tutto mentre rimane viva anche la pista Domenico, per cui la Vecchia Signora proverà a tornare alla carica ma sempre alle proprie condizioni, quelle che nei mesi scorsi non erano bastate a convincere il Sassuolo.