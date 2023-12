Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la stagione 2023-24 segnerà la conclusione del percorso dicon la. Il difensore brasiliano del 1991, il cui contratto scade a giugno, non vedrà un rinnovo contrattuale da parte del club. La Juve, in vista di questa inevitabile separazione, sta già lavorando attivamente per individuare un degno sostituto per colmare il vuoto lasciato da Sandro. Questo segnala un periodo di transizione importante per la squadra, che si prepara a rinforzare la propria rosa in vista delle sfide future.