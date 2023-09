Paul Pogba e la Juve, tra campo e mercato. Dopo la scorsa annata in cui non ha quasi mai giocato, il Polpo in questo secondo anno spera di vedere i suoi minuti aumentare, per essere davvero al centro della Juve. Una Juve che lo aspetta e lo vuole ancora con sé, ma che intanto sta pensando di rivedere un po' il suo contratto: come riporta Tuttosport, in questo mese di settembre è previsto un incontro del direttore tecnico Cristiano Giuntoli con Rafaela Pimenta, agente brasiliana del Polpo, per verificare la possibilità di rimodulare la parte fissa con quella variabile alla luce dei numerosi infortuni a cui è andato incontro anche dopo quella decisione di non operarsi dopo l'infortunio al ginocchio del luglio 2022.