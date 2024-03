LE 5 NOTIZIE DI OGGI

Nel quartier generale della Continassa si sta preparando il prossimo impegno di campionato, che vedrà i bianconeri affrontare l’Atalanta di Gasperini. Ancora brutte notizie per Allegri, che. Il francese non sembra farcela per domenica e i tifosi juventini sperano di recuperare almeno Mckennie.Arrivano buone notizie, invece, sul fronte societario, con lache ha diramato un comunicato ufficiale in cui ha dato il via libera all’aumento di capitale.