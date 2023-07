Affare last minute. E' questa l'idea per vedere. Concorrenza e Newcastle permettendo. Il 23enne fantasista danese, un po’ trequartista e un po’ ala, è uno dei grandi colpi a cui Giuntoli e Manna stanno lavorando sotto traccia, sottolinea la Gazzetta, che spiega anche comeE l’Eintracht Francoforte? I rapporti tra i club sono ottimi, visto anche il doppio affare della scorsa estate (Kostic e Pellegrini), ma il prezzo resta elevato: 35 milioni. Ecco perché la Juve lavora sotto traccia, tiene vivia anche altri obiettivi e poi potrà fare un tentativo last minute, aspettando prima le uscite. Degli esuberi e non solo, visto che un investimento servirebbe soprattutto in caso di addio di Federico Chiesa.