A gennaio sembra un affare difficile, molto complicato. Perché il Nizza sta puntando al titolo, contro ogni previsione. Perché servirebbero comunque troppi soldi che la Juve non sembra poter o voler investire subito. Ma Khephrenresta in cima alla lista dei desideri bianconeri per giugno, quando la concorrenza della Premier sarà però spietata. Allora Cristiano Giuntoli prova a giocare d'anticipo. A riferirlo è Calciomercato.com.