Il Fulham ha manifestato interesse per Moise, tuttavia, al momento la Juventus non è propensa a concedere un prestito del giocatore. Invece, la società sta valutando l'opzione di una cessione definitiva.La cifra in discussione supera i trenta milioni di euro. La Juventus sta quindi esaminando attentamente le opzioni di trasferimento per Kean, cercando di prendere una decisione che possa bilanciare le esigenze della squadra e le possibilità di mercato.