Oggi avverarsi, domani chissà. Lanon ha mai abbandonato l’idea di portarealla Continassa. Con Domenico c’è già una bozza d’intesa per un contratto lungo da 3 milioni di euro netti a stagione. Allegri ha già dato il suo totale consenso, la stima nei confronti di Berardi è di vecchia data. E il Sassuolo? Tendenzialmente non è una società che ama cedere i suoi big a gennaio ma quello di Domenico è un caso particolare. Due sono le condizioni che potrebbero ammorbidire la posizione di Carnevali: un Sassuolo relativamente tranquillo in classifica al termine del girone di andata e una proposta che non sia inferiore ai 23 milioni a titolo definitivo. La partita di ieri al Mapei Stadium ha confermato che a questa Juve manca un Berardi, Giuntoli lo sa e vuole arrivare presto a un obiettivo che si è prefissato da mesi.