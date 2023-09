Mentre ai microfoni dei danesi di TipsBladet il giocatore ha già confermato la propria intenzione di cambiare squadra la prossima estate, in Italia si infiamma la sfida di mercato. Come riportano i colleghi di Calciomercato.com, infatti, c'è anche l', oltre alla, sulle tracce di Maurits, centrocampista classe 2003 in scadenza nel 2026 con il, di cui Cristiano Giuntoli è rimasto affascinato. Ma non solo, perchè in passato anche ile laavevano sondato l'opportunità, con i rossoneri che avevano anche contattato la sua agenzia di rappresentanza. Per tutti, insomma, è un affare da prendere in seria considerazione, ma anche da completare in anticipo per evitare che vada in porto il piano Red Bull: un altro anno a Salisburgo, prima del naturale passaggio alla "sorella". E chissà che la Juve non possa provarci già a gennaio...