La Juventus vuole prolungare il contratto di Adrien Rabiot, in scadenza a giugno. Questo perché vuole evitare di trovarsi a fine stagione con ancora l'incertezza sul futuro del centrocampista, come successo nei mesi scorsi. Rabiot è assolutamente aperto al rinnovo anche se spera che il club torni a giocare la Champions League. La Juve però non vuole aspettare, entro la fine dell'anno o al massimo ad inizio 2024, si vuole arrivare alla fumata bianca. Lo riferisce Tuttosport.