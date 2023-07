Un'estate in attesa. Oltre alle chiacchiere su, può cambiare il destino di un altro portiere: si tratta di, che si trova attualmente in una situazione di incertezza poiché gli resta solo un anno di contratto con la squadra bianconera. Le offerte da club di Serie A e B stanno iniziando ad affluire e nel massimo campionato si sono fatti avanti Empoli e Lecce, con l'intento di acquistarlo a titolo definitivo. Al momento non si hanno ancora notizie riguardo alla situazione con quest'ultimo club, data la chiusura negli ultimi giorni per Falcone.Nel frattempo, in Serie B, laè interessata all'acquisto di Gori, dimostrando il suo talento e la sua importanza nel panorama calcistico. Anche il Pisa ha dimostrato interesse, ricevendo apprezzamenti dalla piazza dopo la promozione ottenuta nel 2019, in parte proprio grazie alle prestazioni di Gori, con ben 18 partite senza subire gol e 5 rigori parati. Inoltre, alcune squadre della cadetteria hanno proposto l'idea di un prestito per Gori. L'Ascoli è una di queste, e gli ha offerto l'opportunità di crescere e migliorarsi ulteriormente. Anche laè interessata a riunire Gori con l'allenatore Inzaghi, che stima molto il giovane portiere. In passato, i due hanno lavorato insieme con la Primavera del Milan, vincendo il prestigioso Torneo di Viareggio. Inzaghi è stato anche colui che ha permesso a Gori di fare il salto in Prima Squadra, collaborando con i portieri Diego Lopez e Abbiati. Infine, si è parlato di un'offerta proveniente dal Bari per un prestito, ma sembra che questa opzione sia meno concreta rispetto alle altre.