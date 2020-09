Edinson Cavani è uno dei giocatori presi in considerazione dalla Juventus nel "casting" sul ruolo di futuro centravanti. L'attaccante ex Palermo e Napoli è svincolato, dopo essersi liberato in estate dal Paris Saint-Germain, e proprio per questo poteva costituire un'alternativa "comoda" rispetto a Luis Suarez o Edin Dzeko, le cui trattative girano intorno a diversi nodi da sciogliere rispettivamente con Barcellona e Roma. Mentre però la trattativa per Suarez sta evolvendo, i discorsi su Cavani si raffreddano: come fa notare la Gazzetta dello Sport, la Juve non è disposta ad accettare i 12 milioni di euro di ingaggio chiesti dal Matador.