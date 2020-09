Inizio di stagione agrodolce per il Manchester United. Una sconfitta ed una vittoria, che però hanno mostrato più di una difficoltà nella squadra di Solskjaer, soprattutto nel chiudere le partite. Per questo la dirigenza inglese vuole sfruttare gli ultimi giorni di mercato per puntellare il reparto offensivo. Come riporta Sky Sport, i Red Devils hanno avviato contatti con Edison Cavani, svincolatosi dal Paris Saint-Germain e circolato nelle idee di mercato della Juventus prima dell’arrivo di Morata.