Edinson Cavani è un nome tornato di moda per il mercato della Juventus. Come emerge dal punto della situazione tracciato da Sky Sport il Matador, su cui la Juve aveva già messo gli occhi nel recente passato come occasione a parametro zero dopo il suo svincolamento dal Paris Saint-Germain, potrebbe essere un'alternativa "comoda" a Luis Suarez. Cavani infatti è già libero, non sta trattando una rescissione come sta facendo il suo connazionale col Barcellona. E avrebbe già il passaporto comunitario (ma quello per Suarez è un problema relativo, solo questione di tempi burocratici). L'ingaggio che chiederebbe Cavani supererebbe i 10 milioni di euro, e questo aveva impedito il possibile accordo col Benfica quest'estate. Ma non è tanto differente dallo stipendio che prenderebbe Suarez. I contatti tra club bianconero e agenti di Cavani c'è stato. Ora si attendono risposte dalla Catalogna...